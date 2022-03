Stasera tutto è possibile, cancellata la puntata di domani

Stasera tutto è possibile non andrà in onda domani. Il motivo? La messa in onda della Nazionale di Calcio.

La squadra di Mancini, dopo la debacle con la Macedonia, sfiderà la Turchia e la partita andrà in onda su Rai 1. Quindi, per evitare inutili sovrapposizioni, la puntata di domani di Stasera tutto è Possibile andrà in onda il 5 Aprile.

Ricapitolando Martedì 29 Marzo su Rai 2 non vedremo l’allegra brigata guidata da Stefano De Martino, Francesco Paoloantoni, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia: al loro posto ci sarà il film “Piacere, sono un pò incinta.