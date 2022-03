Cos’è la moneta fiat? Definizione

La moneta fiat è una valuta che non ha un valore intrinseco ma che viene dichiarata a corso legale dalla regolamentazione governativa di uno Stato.

Moneta Fiat: Significato, Storia e Funzionamento

Spesso le persone sentono parlare di moneta fiat, o valuta fiat, ma non sanno effettivamente di cosa si tratti, per questa ragione nel corso di questo articolo vedremo in maniera approfondita cos’è la moneta fiat.

La moneta fiat è spesso definita anche come moneta legale, moneta a corso legale o moneta fiduciaria. In ogni caso si fa riferimento ad un mezzo di pagamento non coperto da riserve di materiali come l’oro o l’argento.

Questo significa che tale moneta non ha un valore intrinseco.

Nel corso dell’articolo approfondiremo questo concetto e vedremo anche cosa differenzia la moneta fiat dalla moneta merce.

Significato

Come anticipato, la moneta fiat è una valuta che non ha un valore intrinseco ma che viene dichiarata a corso legale dalla regolamentazione governativa di uno Stato. La moneta cartacea ma ha un valore in quanto è accettata come moneta legale dallo Stato che la emette.

Esempi noti di valuta fiat sono l’euro, il dollaro e la sterlina.

Tradizionalmente, le valute erano correlate al valore delle materie prime fisiche come l’argento e l’oro, la moneta fiat si basa invece sulla solvibilità del governo emittente. Il valore del denaro dipende dalla domanda e dall’offerta ed è stato introdotto come alternativa alla moneta merce e alla moneta rappresentativa.

La moneta merce[1] ha un valore intrinseco, generalmente è realizzata con metalli preziosi come oro e argento, mentre la moneta rappresentativa rappresenta un diritto su una merce che può essere riscattata.

La storia in breve

Intorno al 1000 d.C., la Cina è stata il primo Paese al mondo ad utilizzare moneta fiat. Questa è poi diventata popolare nel 20º secolo, quando il Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon ha introdotto una legge che ha annullato la convertibilità diretta del dollaro USD con l’oro.

Attualmente, la maggior parte delle nazioni utilizza valuta fiat cartacea esclusivamente come modalità di pagamento.

A differenza della moneta merce, garantita dalle materie prime, la valuta fiat non può essere convertita o riscattata. È intrinsecamente priva di valore e dichiarata a corso legale da un decreto governativo. Il governo deve sempre proteggere la valuta fiat dalla contraffazione e gestire responsabilmente l’offerta di moneta.

Come funziona la moneta?

Come anticipato, la moneta fiat non è sostenuta da alcun bene fisico ma bensì da una dichiarazione governativa.

La carta moneta funge da supporto per il potere d’acquisto e da alternativa al sistema del baratto, consente alle persone di acquistare prodotti e servizi di cui hanno bisogno senza dover scambiare prodotti per prodotti, come nel caso del baratto.

Grazie alla sua capacità di immagazzinare il potere d’acquisto, le persone possono fare piani con facilità e realizzare attività economiche specializzate. Ad esempio, un’azienda può utilizzare valuta fiat per acquistare nuove attrezzature e per pagare i propri dipendenti.

Il valore del denaro fiat dipende da come sta andando l’economia di un Paese, da come viene governato e dagli effetti di questi fattori sui tassi di interesse.

Un Paese caratterizzato da instabilità politica rischia di avere una valuta fiat indebolita e prezzi delle materie prime gonfiati, rendendo difficile per le persone comprare i prodotti di cui hanno bisogno.

In sostanza, una moneta fiat funziona bene quando lo Stato ha fiducia nella capacità della moneta di agire come mezzo di immagazzinaggio del potere d’acquisto.