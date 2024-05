Baronissi, ultimo Consiglio Comunale dell’era Valiante: ai saluti anche Giovanni Moscatiello

di Danilo Iammancino

di Danilo Iammancino

Si chiude un’epoca a Baronissi. Nell’ultimo consiglio comunale di oggi, dall’Aula Consiliare Raffaele Iuliano e in diretta Streaming sui canali istituzionali dell’ente, il Sindaco uscente Gianfranco Valiante, farà il punto sulle principali iniziative e realizzazioni dell’amministrazione uscente, oltre a discutere delle sfide future che attendono la Città con la sua relazione di fine mandato.

Finisce così l’era Valiante. All’orizzonte, nel frattempo, si è già innescata una sfida elettorale che vede impegnati il Vice Sindaco uscente di questa amministrazione Anna Petta e l’Assessore attuale alle Politiche Sociali Marco Picarone darsi battaglia insieme al candidato di Centro destra Tony Siniscalco per la prossima poltrona di Primo Cittadino in Città.

Sono ore frenetiche anche per la chiusura delle liste dei candidati al Consiglio Comunale. La Bagarre è soprattutto sull’uscita come consiglieri. Tre le liste a sostegno di Anna Petta (Anna Petta Sindaco, Partito Democratico e Uniamoci per Baronissi), sono due, invece, le liste a sostegno di Marco Picarone (Marco Picarone e Di Più per Baronissi) e a chiusura due le liste a sostegno di Tony Siniscalco (Fratelli d’Italia e Forza Italia).

La riunione del Consiglio di oggi sarà anche importante poiché vedrà la chiusura dell’attività politica di una delle figure storiche della vita politica baronissese. Giovanni Moscatiello, infatti, ha annunciato attraverso i suoi canali social che chiuderà con oggi il suo impegno politico in prima persona con il saluto alla cittadinanza e al consiglio comunale. Moscatiello, ricordiamo, è stato Sindaco di Baronissi dal Novembre 1994 all’Aprile 2003. Ha ricoperto poi il ruolo di Consigliere Provinciale dal giugno 2004 al 2009 e nuovamente quello di Sindaco di Baronissi dal Giugno 2009 al 2014.

Cercheremo come di consueto di seguire da vicino e nei minimi dettagli l’avvicendamento politico delle prossime amministrative di Baronissi con il voto che avverrà il prossimo 8 e 9 giugno.