Salerno, aggredisce cittadino su lungomare: arrestato

di Antonio Jr. Orrico

Nella serata di mercoledì 1 maggio 2024, il personale delle Volanti della Questura di Salerno ha proceduto all’arresto di A. D., per i reati di rapina impropria, tentato omicidio e porto non giustificato di coltelli, in quanto secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante avrebbe, dapprima rubato dei coltelli in un negozio di corso Vittorio Emanuele, aggredito sul lungomare salernitano A. B., colpendolo alla testa con un fendente e procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.