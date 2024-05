Oroscopo Paolo Fox venerdì 17 Maggio 2024: Toro ottimista

Ariete Un discorso chiaro e pacato può aiutarti a risolvere le difficoltà nate nei giorni scorsi.

Toro Luna in buon aspetto in questa giornata: inizi a vedere le cose in maniera più ottimista.

Gemelli Sei nervoso: il problema è che sei troppo frenetico, ansioso di concludere le cose.

Cancro Se non sarai polemico, le cose da adesso in avanti andranno per il meglio.

Leone Con poche mosse puoi adesso risolvere un problema che è diventato annoso.

Vergine La Luna nel segno ti invita a mettere ordine nella tua vita.

Bilancia Può darsi che hai commesso un errore, forse hai sottovalutato un evento. Rifletti.

Scorpione Evita scontri diretti con le persone che ami. Venere a breva sarà nel tuo segno: preparati.

Sagittario Sei insoddisfatto, il motivo? Da troppo tempo stai facendo le solite cose. Questa situazione ti rende nervoso.

Capricorno Giornata buona per il vostro segno: favoriti gli incontri.

Acquario Non sei mai stato un topo remissivo ma ultimamente non ti sta bene nulla. Cerca di non esagerare.