Baronissi, Villa Romana a Sava: al via la pulizia grazie alla collaborazione con la Soprintendenza

di Redazione ZON

A seguito di un confronto positivo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, è iniziato un percorso condiviso per la valorizzazione della Villa Romana a Sava, un sito archeologico di grande rilievo per il nostro territorio.

In accordo con la Soprintendenza, è stato avviato il primo intervento di pulizia dell’area, fondamentale per restituire decoro e dignità a un luogo di grande valore storico e culturale. Questo rappresenta un primo passo importante nella direzione della tutela e della cura del nostro patrimonio.

Si proseguirà con attenzione e impegno nella salvaguardia delle bellezze del nostro paese, consapevoli del valore che la cultura e la memoria rappresentano per la nostra comunità.