Amici 21: daytime del 23 Marzo 2022

Continuano i guanti di sfida per i ragazzi di Amici 21. In vista del secondo appuntamento del serale, crescono le rivalità tra concorrenti e professori: vediamo cosa è successo nella puntata odierna del daytime.

La Celentano lancia ben due guanti di sfida ed entrambi riguardano il ballerino Christian. In un primo confronto, la maestra di classico ha voluto sfidare sia Christian che Dario contro Michele: i tre dovranno preparare una coreografia moderna. Se secondo la Celentano, Dario può affrontare abbastanza bene la sfida nonostante la Peparini prepari sempre e solo pezzi della sua specialità, senza quindi provare a fargli fare qualcosa di diverso; discorso diverso è Christian che secondo la maestra non potrebbe mai riuscire a ballare il pezzo dato il suo poco talento negli altri stili.

Secondo guanto di sfida, sempre lanciato dalla Celentano, in cui si confronteranno Christian e Nunzio da una parte e Leonardo e Michele dall’altro. Secondo la maestra: mentre Nunzio deve superare il suo ballare in modo isterico e la sua presenza che lo fa sembrare più un bambino che un uomo; Christian invece non riuscirà a portare a termine il lavoro e la maestra di Amici da la possibilità di cambiare la coreografia. Modificare il pezzo però, vorrebbe dire dar ragione a lei quando dice che il ballerino, oltre l’hip hop, non riuscirebbe a fare nulla.

Nunzio e Christian si confrontano con Todaro per questo guanto e il maestro li tranquillizza: modificherà di poco la coreografia per creare qualcosa che renda entrambi felici.

Guanto di sfida anche per i ragazzi di canto di Amici 21. La Cuccarini decide di far scontrare Albe e Aisha; i due dovranno affrontare un pezzo di Zucchero al meglio delle loro possibilità. Un guanto dai toni molto più dolci rispetto a quelli della Celentano, che rende i ragazzi entusiasti di sfidarsi e di mostrare cosa riescono a fare.