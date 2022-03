Ultima Fermata, come funziona il programma

Ultima Fermata parte da questa sera 23 marzo 2022. Il nuovo programma di Canale 5 sembra aver attirato l’attenzione del pubblico nonostante non si sappia ancora molto su cosa vedremo. In base alle anticipazioni di DavideMaggio, possiamo cercare di capire insieme come funzionerà lo show condotto da Simona Ventura.

Sappiamo che vedremo tre coppie protagoniste: Valeria e Maurizio che partecipano alla puntata di questa sera; i due sono separati da un anno e mezzo. La coppia si è lasciata poichè Valeria era stanca dei tradimenti del marito e lei ha iniziato una nuova conoscenza con Antonio. Quest’ultimo però, non è capace di darle le sicurezze richieste e intanto Maurizio cerca in tutti i modi di riconquistare l’ex moglie. Valeria chi sceglierà tra i due?

Samuel e Valentina sono la seconda coppia di Ultima Fermata. Lui scrive al programma sperando di far cambiare idea alla compagna sulla richiesta di divorzio: la coppia ha anche due figli. Valentina, sembrerebbe aver iniziato una frequentazione con un amico di famiglia.

Ultima coppia dello show sono Jonathan e Adriana. I due convivono ma lui è esausto della morbosa gelosia della compagna e vuole fare chiarezza nel suo cuore. Sceglierà di rimanere con Adriana o la lascerà?

Le coppie vivranno separate in una casa divisa da una parete composta da diversi strati. Il primo strato permette di comunicare in maniera unidirezionale con il partner senza possibilità di ribattere; il secondo strato permetterà di vedere cosa fa l’altro; il terzo strato è la decisione finale.

Le coppie sono divise non in base al sesso ma in base a chi ha scritto alla trasmissione e tutti i partecipanti potranno uscire seguiti dalle telecamere e far entrare nella casetta alcune persone che sono importanti per poi prendere la decisione finale. Tutti i concorrenti di Ultima Fermata poi, verranno seguiti da psicologi e terapeuti che li aiuteranno a fare chiarezza nei loro sentimenti.

La decisione finale avviene quando entrambi i componenti della coppia mettono la mano su un pulsante apposito: a quel punto l’ultima parete si sposterà e potranno incontrarsi.