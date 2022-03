Volevo fare la rockstar 2, anticipazioni 23 marzo 2022

Volevo fare la rockstar torna con un’attesissima seconda stagione su Rai 2. La fiction partirà da questa sera 23 marzo 2022 in prima serata, per regalare al pubblico nuove entusiasmanti emozioni con i primi due episodi. Vediamo insieme cosa succederà.

Nel primo episodio vedremo Olivia intenta a cercare di riconquistare Francesco. La missione non è così semplice però poichè c’è di mezzo Silvia, la nuova fiamma di lui. Intanto mentre Eros è impegnato con la vita universitaria e con il flirt con Fabio, le gemelle hanno occhi solo per Nice. Olivia, ormai sola e con il cuore spezzato decide di riprendere in mano la sua vita e di superare il brutto momento in cui vive.

Nel secondo episodio di Volevo fare la rockstar invece, vedremo come i traumi del passato destabilizzino in maniera molto forte la neo-studentessa Olli, che nonostante cerchi in tutti i modi di andare avanti, si scontrerà fortemente con la nuova professoressa di italiano. Le gemelle, sempre più convinte che Nice abbia ragione, decidono scappare dalle punizioni e dagli insegnamenti di Olli, che si troverà a scontrarsi anche con la nuova nonna. Intanto prosegue la storia tra Fabio e Eros nonostante i due debbano sempre superare gli ostacoli creati da Antonio.