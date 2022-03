Detto Fatto: cambio di palinsesto per il programma di Rai2

Prima condotto da Caterina Balivo, poi da Bianca Guaccero, il programma Detto Fatto, in onda su Rai 2 tutti i pomeriggi, subirà alcune modifiche. Dopo il calo di ascolti registrato nelle ultime settimane, oltre che a seguito di un incidente avvenuto nella passata stagione televisiva, si vociferava di una possibile soppressione del programma tv.

Secondo alcune indiscrezioni però, Detto Fatto resterà nel palinsesto pomeridiano di Rai2, ma subirà dei cambiamenti nei suoi contenuti. Il programma, co-prodotto con Endemol Shine Italy, andrà in onda a partire dalle 17, minuto più, minuto meno, preceduto alle 14 con la rubrica di Milo Infante Ore 14. Seguirà poi alle 15:15 circa dal nuovo programma diretto e condotto da Pierluigi Diaco, intitolato Signora mia (titolo provvisorio).

Subito dopo Detto fatto, la linea passerà alla fascia “istituzionale”, prevista per le 18:15 con Sport sera.

Per quanto riguarda invece i cambiamenti interni al programma, non si sa ancora molto su cosa verrà modificato in particolar modo. Sicuramente bisognerà dare una sterzata ai contenuti, ritenuti forse troppo “casalinghi” e noiosi per i telespettatori del pomeriggio. Sappiamo però per certo che cambierà anche la conduzione del programma. Purtroppo però non si hanno ancora notizie su chi sostituirà Bianca Guaccero al timone della trasmissione.