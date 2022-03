Covid-19, monitoraggio Iss: risale l’incidenza

Aumenta l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia: questa settimana è pari a 725 casi su 100mila abitanti rispetto a 510 della scorsa settimana. Sale anche l’indice di trasmissibilità: l’Rt passa infatti a 0,94 dal precedente 0,84. I dati mostrano anche come le terapie intensive siano meno piene, mentre resta stabile l’occupazione dei reparti ordinari da parte di pazienti Covid.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,8% contro il 5,5% della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è invece stabile al 12,9% rispetto al 12,9% della settimana precedente. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione. È stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi, mentre aumenta quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening.

Ci sono delle differenze a livello regionale: al momento quasi tutta Italia si trova in zona bianca, ad eccezione di Calabria, Lazio, Marche e Sardegna che sono invece in area gialla. Sono quattro le regioni classificate a rischio alto, a causa di molteplici allerte di resilienza. Il Governo ha deciso che, una volta superato lo stato di emergenza, verrà meno anche il meccanismo delle Regioni a colori, ma questo non significa che non continuerà anche il monitoraggio.