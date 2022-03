Guerra Ucraina-Russia, rischio minaccia nucleare

La Russia continua a bombardare città e villaggi in Ucraina, ma i cittadini non si arrendono: continuano a lottare. Sono tornate in patria per aiutare l’Ucraina più di 320.000 persone a combattere da quando la Russia ha iniziato l’invasione del Paese. Molta attesa oggi la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping al quale dirà che Pechino dovrà affrontare “costi” se salverà Putin dalle sanzioni occidentali per punire l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

La Defense Intelligence Agency (Dia) dice che “poiché questa guerra e le sue conseguenze diminuiscono lentamente la forza convenzionale della Russia” Mosca “probabilmente farà progressivamente affidamento sul suo deterrente nucleare per proiettare forza sul suo pubblico domestico e all’estero”.

Il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, confermando il piano dell’Italia di aiuti all’Ucraina, in conferenza stampa ha affermato che parte di Putin c’è “la volontà di continuare la guerra” e l’Italia non si tirerà indietro per difendere i valori della democrazia e della pace.

“Fino a quando gli ucraini non potranno tornare a casa in sicurezza e ricostruire in pace il loro paese indipendente e democratico, li accoglieremo e li sosterremo”, queste sono le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.