StudioNews: il 21 Marzo al via la nuova edizione

Riparte il salotto giornalistico StudioNews. Dopo il grande successo del talk show live in diretta da Casa Sanremo, dove con tanti ospiti è stata raccontata la 72° edizione del Festival di Sanremo, l’appuntamento torna con cadenza settimanale e tante novità.

Ogni lunedì dalle 11.00 alle 12.00 in diretta sui canali social dell’agenzia di stampa AskaNews, TeleAmbiente e StudioNews nonché sul sito di StudioNews.tv, alle 21.00 andrà in replica sul Canale 78 del dtt (Centro Italia) e in streaming su tutta Italia su www.teleambiente.it .

La prima puntata lunedì 21 marzo, intitolata “Maledetta primavera” affronterà due temi di stringente attualità: paura della Guerra e fibrillazioni economiche collegate, tra caro-benzina e la stangata attesa sulle bollette di luce e gas.

Ospiti della prima puntata: il Premio Nobel per la Pace Lisa Clark, Beati costruttori di pace e referente per il disarmo nucleare della Rete Italiana per il Disarmo; il Presidente del Centro Consumatori Italia Rosario Trefiletti; l’economista Leonardo Becchetti; il Presidente del Movimento EcoItaliaSolidale Piergiorgio Benvenuti; il Presidente di Safe Raffaele Chiulli e il giornalista Alessandro Guarasci, vicecaporedattore economico di Radio Vaticana, appena rientrato dai confini di guerra.

“StudioNews” sarà condotto dai giornalisti Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, con il contributo analitico ed editoriale di Gianni Todini (direttore AskaNews) e Stefano Zago (direttore TeleAmbiente). Finestre aperte sul territorio con le inviate Serena Sartini e Mariaelena Leggeri.

Il format

“StudioNews” si presenta come un contenitore dal taglio prettamente giornalistico, tra flash news e approfondimenti, interviste, inchieste e dibattiti.

Per gli ospiti che di volta in volta interverranno sarà come trovarsi al centro di un’arena: qui, per bocca dei due conduttori – ponte tra gli esperti e il Paese Reale – saranno sottoposti al fuoco di fila di domande a volte scomode ma che servono per capire meglio i tempi incerti che viviamo, per comprendere in che direzione stia andando davvero la nostra Società, sempre più complessa, stratificata e liquida.

