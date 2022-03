Guerra in Ucraina: quello che sta accadendo, minuto per minuto

Ecco tutto ciò che sta accadendo nella guerra in Ucraina. ZON.it aggiornerà tutti minuto per minuto per ciò che riguarda il conflitto

00:01: Zelensky propone di estendere la legge marziale per 30 giorni

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha presentato al Parlamento ucraino un disegno di legge per estendere la legge marziale nel Paese. Secondo il canale televisivo ucraino “Dom” il presidente propone di estendere il regime della legge marziale dal 24 marzo per altri 30 giorni. La legge marziale è stata introdotta in tutta l’Ucraina il 24 febbraio.

00:15: Verso riunione Nato con Biden la prossima settimana

I leader della Nato stanno valutando una riunione straordinaria a Bruxelles alla fine della prossima settimana. Una riunione alla quale il presidente Joe Biden dovrebbe partecipare. Lo riporta Cnbc citando fonti americane.

00:46:Pechino: non siamo “parte in causa” nella guerra della Russia contro l’Ucraina

Stando ad alcune indiscrezioni pare che la Cina si starebbe preparando ad aiutare la Russia. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, invece, ha dichiarato che il suo paese non è “parte in causa” nella guerra della Russia contro l’Ucraina durante una telefonata con la controparte spagnola José Manuel Albares. Lo scrive l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua.

01:01:”In Russia siamo tutti zombificati”

Stando alle ultime notizie, in Russia sono stati tutti “zombificati”. “Ciò che sta succedendo in ucraina è un crimine. E la Russia è l’aggressore. La responsabilità di questa aggressione è “di una persona sola e questa persona è Vladimir Putin”, si legge in un tweet. “Mio padre è ucraino e mia madre è russa e non sono mai stati nemici”, spiega ancora Maria Ovsiannikova nel video, “purtroppo ho lavorato al canale uno negli ultimi anni e ho lavorato alla propaganda del Cremlino. E ora mi vergogno molto”, “scendete in strada, non abbiate paura. Non possono incarcerarci tutti”, è la richiesta d’aiuto conclusiva.

01:39:Zelensky: avanti con negoziati anche oggi

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo videomessaggio ha confermato che si procederà con i negoziati anche oggi, dichiarando che ha parlato con il premier israeliano, Naftali Bennett, per porre fine al confitto “con una buona pace”. “Vedremo come andrà”, ha aggiunto Zelensky annunciando che i colloqui proseguiranno nelle prossime ore.

06:05:Un consigliere di Zelensky: la guerra durerà fino a maggio

La guerra in Ucraina finirà entro maggio “perché la Russia esaurirà le risorse per continuare l’invasione”. Lo sostiene – in un video diffuso dai media ucraini – Oleksiy Arestovich, consigliere della presidenza ucraina, sottolineando che “i tempi esatti dipenderanno da quante risorse il Cremlino è disposto a impegnare per la campagna”.

05:38: Esplosioni a Kiev nella zona residenziale: colpito un palazzo, almeno due morti

Poco dopo le 5, nel centro di Kiev, ci sono state delle esplosioni spaventose. La notizia è stata diffusa sui social. Si tratterebbe di missili balistici che hanno causato la morte di almeno due due persone.

08:19: Ripristinata l’energia elettrica nell’impianto di Chernobyl

La fornitura di elettricità è stata ripristinata presso la centrale nucleare di Chernobyl.

16.12: La Russia annuncia sanzioni su Biden, Blinken, Sullivan, Hillary Clinton e altre autorità statunitensi

Il ministero degli Esteri della Russia ha annunciato sanzioni nei confronti di 13 persone ai vertici dell’amministrazione statunitense. Tra di esse, vi è Joe Biden, il segretario di Stato Antony Blinken, il segretario alla Difesa Lloyd Austin e la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, oltre che l’ex Segretario di Stato Hilary Clinton.