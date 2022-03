Anticipazioni Un posto al sole: puntata del 15 Marzo

In onda questa sera alle 20.45 su RaiTre, ecco le anticipazioni di Un posto al sole. Nelle scorse puntate, Renato ha fatto di tutto per impedire la partenza del nipote per Berlino. Nunzio deve trovare il giusto abito da indossare per un evento mondano a cui accompagnerà la sua Chiara.

Dopo uno scontro con Ornella per via di Patrizio, Raffaele ed Elvira passano una serata insieme che ha preso una piega inaspettata. L’uomo, però, ha dovuto fare i conti con i sensi di colpa. Marina e Fabrizio sono tornati a Napoli.

Un posto al sole: anticipazioni 15 Marzo

Raffaele continua a sentirsi in difficoltà per la sua uscita. Marina è sempre più distante dal marito Fabrizio Rosato. Il Ferri non si lascerà scappare un’altra occasione per riconquistare la sua ex moglie e scatenerà la gelosia di Lara. Ornella intanto cercherà di fare da mediatrice tra suo marito e suo figlio. I due non sembrano riuscire a trovare un punto d’accordo e la situazione si fa difficile. Patrizio dovrà inoltre cercare di far sollevare il morale di Samuel.

La storia d’amore tra Nunzio e Chiara potrebbe subire un altro scossone. Le differenze tra i due sono sempre di più e il divario sociale potrebbe causare la rottura.