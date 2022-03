Anticipazioni Amici 2021: il daily del 15 Marzo 2022

Continuano i guanti di sfida nella scuola di Amici 21, questa volta tocca ai ballerini. “La danza è anche bellezza oggettiva, così come è oggettiva la tecnica. Proprio per mettere in risalto questa oggettiva bellezza metto in sfida Carola e Serena. Pretendo di assistere all’apoteosi della bellezza e dell’eleganza“, ha scritto la maestra Alessandra Celentano. “Verrà risaltata Carola ma secondo me posso farla“, ha detto Serena.

La ballerina ha poi un momento di sconforto per le parole della Celentano che ha sempre definito Serena non adatta a fare la ballerina per via delle sue linee e del suo fisico. Seconda sfida di ballo che vede da una parte Michele e dall’altra Christian: “Il tempo di giocare è finito. Siamo al serale e bisogna far vedere la differenza tra chi è al serale e chi non è un ballerino. Michele è completo, Christian è mediocre. Potrei infierire all’infinito sulle lacune di Christian ma mi fermo“, ha continuato la maestra.

“Non è equo e lo sa anche lei“, ha commentato il ballerino. Dopo aver ricevuto il guanto di sfida, Christian si è confrontato con Raimondo Todaro: “E’ partita sparata alla prima puntata. Una cosa anche triste da vedere“, ha spiegato Todaro, che ha detto di voler rifiutare la sfida. Anna Pettinelli ha incontrato i cantanti delle squadre avversario e ha espresso un parere su ognuno di loro.