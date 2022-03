Amici 2021: daily del 14 Marzo 2022

Il serale di Amici 2021 è sempre più vicino e i ragazzi sono stati chiamati per conoscere il regolamento della fase finale. Rivelate le squadre: Zerbi-Celentano; la Pettinelli sarà invece con la Peparini; infine Todaro sarà in squadra con la Cuccarini.

A sorpresa, arrivano anche i primi guanti di sfida: il primo è per Crytical che dovrà sfidare Alex sul brano Generale” di Francesco De Gregori. Anna Pettinelli ha definito i brani di Alex con “Testi egoriferiti e raramente connessi con la realtà che ci circonda” e per questo motivo i ragazzi dovranno aggiungere delle barre che avranno come tematica la guerra.

Seconda sfida voluta da Anna Pettinelli: a sfidarsi saranno LDA e Albe. “LDA è intrappolato in un corpo giovane, ma per come scrive è un 40enne. Ha provato in questi mesi a modificarsi, ma resta sempre polveroso e antiquato. Proprio per questo, ho assegnato un brano moderno, fresco, contemporaneo ai due”. Per la prova di modernità dovranno preparare “Take You Dancing” di Jason Derulo.

Momento di difficoltà per Carola che viene raggiunta dalla maestra Celentano: “Ti devi svegliare. Carola lo dico per te eh, bisogna dare il 200%. Io voglio vedere uno switch”, conclude l’insegnante di danza classica.