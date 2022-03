Amici 21: daily dell’8 Marzo 2022

E’ tempo di festeggiamenti nella casetta di Amici 21: i ragazzi hanno organizzato una festa per essere arrivati al serale. Tra balli e imitazioni gli allievi della scuola si sono divertiti insieme. Michele Bravi incontra Alex e gli regala un pezzo scritto anni prima. “Non pensavo che la mia voce arrivasse a dire quelle cose. Con la tua timbrica dici le cose in maniera cristallina“. “Sono onorato“, ha risposto Alex.

“Questa canzone nasce da una storia d’amore che stavo vivendo, quando l’ho scritta per me era una sorta di riflessione generazionale. Alle volte ascoltiamo cosi tanto che non riusciamo a parlare. Qui ho raccontato l’intenzione che c’era. Dovevo ricordarmi che per le cose non devo più chiedere il permesso“, ha aggiunto Michele Bravi.

I ragazzi vengono poi convocati per una comunicazione. Maria De Filippi ha spiegato loro il regolamento di Amici 21: le squadre saranno composte in base alla decisione dei professori che, come lo scorso anno, dovranno formare la coppia cantanti-ballerini. Tre saranno i giudici e la prima sera potrebbero essere eliminati due o tre concorrenti. Tra le indiscrezioni, le squadre potrebbero essere così formate: