Inter, ci devi credere! Contro il Liverpool per (ri)fare la storia

Qualche anno fa, lo slogan promozionale della campagna marketing interista recitava “a riveder le stelle“. La citazione era ovviamente rivolta al Sommo Poeta Dante Alighieri, ma rende perfettamente il concetto di ciò che l’Inter farà stasera. Era da 10 anni che i nerazzurri non arrivavano agli ottavi di Champions League, ed ora si giocheranno il loro destino in uno degli stadi più belli del mondo. All’Anfield Road, sotto un cielo pieno di stelle.

Non solo in alto, ma anche in campo. Il prato inglese di Liverpool sarà pieno di stelle. Contando i vari Salah, Mané, Van Dijk ed Alisson, i padroni di casa sono un’autentica corazzata piena di top players. Il tentativo di rimonta sui rivali del Man City in Premier League ne è la prova semmai ce ne volesse ancora una. L’Inter questa sera dovrà compiere un’autentica mission impossible.

Come arriva l’Inter alla partita

I nerazzurri giungono a Liverpool galvanizzati dal prepotente 5-0 rifilato alla Salernitana in campionato. Il ritorno al gol di Lautaro Martinez (tripletta nella scorsa partita), e Dzeko (doppietta) sono la miglior notizia che l’Inter potesse desiderare. Aver sbloccato il Toro argentino nel suo momento più negativo può aiutare la Beneamata a sperare nel suo talento per rimontare i due gol presi nella gara di andata in casa.

La mancanza di un giocatore chiave come Barella a centrocampo non sarà certo arginabile, ma Inzaghi pare abbia deciso di puntare ancora una volta su Arturo Vidal e la sua esperienza. Il cileno è stato sempre protagonista in passato in queste gare così importanti, a lui quindi è richiesta la massima attenzione oltre che la sua guida.

I rimandi storici

Nel corso della sua storia, l’Inter ha abituato i suoi fans a momenti di assoluta pazzia, nei quali da risultati negativi riusciva a trovare il modo di ottenere sempre il massimo possibile. Questa sua tendenza l’ha fatta rinominare appunto la Pazza Inter. E nel suo passato, i nerazzurri hanno già dato modo di riuscire a ribaltare l’esito di un match proprio contro il Liverpool.

Era la stagione 1964-65, quando ancora sedeva sulla panchina nerazzurra un certo Helenio Herrera. In semifinale di Coppa Campioni, l’Inter trovò dinanzi a sé proprio i Reds, i quali vinsero la gara di andata in casa per 3-1. La Beneamata riuscì però a rimontare nella gara di ritorno a San Siro per 3-0, con le reti di Corso, Peirò e Facchetti. L’augurio dell’Inter del presente quindi è di ripetere l’impresa fatta da Herrera a stadi invertiti.

Probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander A., Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, D. Jota, Mané. Allenatore: Klopp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.