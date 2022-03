Inter, la tripletta di Lautaro vale la testa della classifica

Up & Down. Si passa continuamente da un eccesso all’altro. Dopo i 403′ senza gol, l’Inter torna a segnare in casa sua, e addirittura ne fa 5 in una singola partita. Lautaro Martinez e Dzeko distruggono la difesa granata, umiliata come accaduto già nel girone di andata.

Con la vittoria di ieri, i nerazzurri tornano al comando della classifica, anche se solo per un giorno. La partita contro la Salernitana può diventare il punto su cui ripartire, dove costruire di nuovo le certezze che Simone Inzaghi e squadra avevano trasmesso ad inizio stagione.

La liberazione del Toro

Non ce la faceva più. Il digiuno era troppo grande, troppo pesante da sopportare. I 624′ di astinenza personale dal suo compito principale, dal segnare una rete, non lo rendeva più tranquillo. Era nervoso il Toro Martinez, e lo si è visto anche in campo, quando alla prima grande occasione prende la traversa. Si dispera Lautaro, in ginocchio e colpendo più volte il manto erboso di San Siro.

Poi finalmente la liberazione. Assist delizioso di Barella, e l’argentino va in gol. Estasi per lui, riesce finalmente a trovare la rete che mancava da più di 10 partite in Serie A. Corre ad abbracciare il suo allenatore, che ha avuto sempre e comunque fiducia in lui, nonostante la magra dell’ultimo periodo. A fine partita saranno tre i gol segnati da Lautaro, e pallone portato a casa. La rinascita del Toro pare finalmente arrivata.

Ed ora Anfield

La vittoria contro la Salernitana non poteva arrivare in un momento più delicato. Per l’Inter era necessario tornare alla vittoria, e ricordare ai propri attaccanti come si segnasse. Martedì prossimo infatti ci sarà la partita più importante di tutta. La sfida proibitiva contro il Liverpool di Jurgen Klopp ad Anfield.

Dopo lo 0-2 subito in casa all’andata, ora i nerazzurri dovranno compiere davvero un impresa. I reds sono una delle squadre candidate alla vittoria finale della Champions League, e sarà dura per la Beneamata riuscire ad espugnare la loro roccaforte, addirittura per più di due reti. Chissà se Lautaro regalare altre gioie, ora che finalmente si è sbloccato.