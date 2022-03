Calabria, scossa di terremoto: epicentro nel Mar Tirreno

In Calabria, la scossa di terremoto è stata registrata alle 22.17. La sua potenza è stata di magnitudo 4.1, la popolazione l’ha avvertita

Un evento che, come al solito, non porta molte buone liete, anzi. Una scossa di terremoto, di magnitudo 4.1, è stata registrata durante la serata di ieri in Calabria dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’orario intorno a cui è stata registrata la scossa di terremoto risale alle 22.17. La profondità del sisma si attesta attorno ai 165. L’epicentro, invece, è localizzato nel mar Tirreno nella provincia di Vibo Valentia ad una ventina di chilometri a largo tra Capo Vaticano e Nicotera.

La scossa è stata avvertita distintamente dalle persone, soprattutto nel vibonese e nel reggino. Nei comuni limitrofi alle due province della Calabria è stato avvertito il sisma, in particolare sulla fascia tirrenica. Lo scorso 20 Gennaio, sempre nel vibonese, si era già verificata un’altra scossa di magnitudo 4.3 ma a una profondità di soli 10 Km. All’epoca, l’epicentro era localizzato ad una trentina di chilometri a largo tra Pizzo Calabro e Tropea. In quel caso il sisma fu avvertito in modo netto anche nell’area urbana di Cosenza, lungo tutto il Tirreno e fino alla Sicilia.

Almeno per ora, fortunatamente, non si sono registrati danni né a cose né a persone. Anche gli stessi abitanti di tutti i comuni limitrofi, pur avendo avvertito la scossa, non si sono allarmati. Un allarme, dunque, che sembra apparentemente rientrato e che non sembra più minacciare la zona calabra.