Uomini e Donne, Alessandro: “Andrea Nicole è un capitolo chiuso”

Uomini e Donne news: in un’intervista esclusiva al settimanale Mio, Alessandro Verdolini si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Andrea Nicole

Dopo le polemiche che hanno accompagnato la sua scelta, qualche settimana fa la tronista Andrea Nicole è tornata in studio a “Uomini e Donne”, mano nella mano con Ciprian. La conduttrice del dating show Maria De Filippi ha dunque deciso di soprassedere alla violazione del regolamento di cui la coppia si è resa protagonista.

Una scelta che ha fatto sussultare Alessandro Verdolini, il 28enne anconetano a cui Andrea Nicole ha preferito Ciprian, che in un’intervista esclusiva al settimanale Mio è categorico: “Maria ha perdonato Andrea Nicole, ma io non lo farò mai”.

Quello che Alessandro rimprovera ad Andrea Nicole, in particolare, è il fatto di non averlo affrontato prima di scegliere Ciprian, di non essersi in qualche modo assunta le sue responsabilità per intero: “Fa parte del format di Uomini e Donne che una tronista alla fine scelga un solo corteggiatore. Ma avrei preferito che la scelta fosse avvenuta in maniera diversa, che Andrea mi avesse guardato negli occhi dicendomi che avrebbe scelto Ciprian, soprattutto perché tre giorni prima in esterna ci eravamo baciati”.

Il Trono storico di Andrea Nicole

Finito il suo percorso, Andrea Nicole resta comunque negli annali di “Uomini e Donne”, come la prima tronista ad aver completato il percorso di rassegnazione chirurgica del sesso nella storia del programma. Un particolare che ha sterilmente diviso il dibattito social in fazioni opposte ma al quale Alessandro non ha mai dato tanto peso: “Avevo letto qualcosa del suo percorso, poi quando l’ho vista mi è piaciuta subito”, conferma, “Pian piano mi ha conquistato anche il suo carattere: vedevo in Andrea una donna forte e determinata che non ha paura di esporsi, ma allo stesso tempo estremamente dolce e femminile”.

E su come i suoi genitori abbiano accolto la decisione di corteggiare Andrea Nicole, Verdolini – che lavora in un società di organizzazione eventi per bambini – ricorda: “Al’inizio erano un po’ straniti perché non avevano mai conosciuto una persona con alle spalle il percorso di Andrea Nicole, poi col passare del tempo hanno sempre più appoggiato la mia decisione”.