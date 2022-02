Uomini e Donne anticipazioni della puntata del 28 Febbraio

Uomini e Donne Anticipazioni della puntata di oggi 28 febbraio. Dopo la pausa del weekend, ritorna il nuovo ciclo di appuntamenti con il dating show firmato da Maria De Filippi, Uomini e Donne, in onda su Canale5 alle 14:45. E, stando alle anticipazioni recentemente trapelate, sembra che vi saranno nuove e interessanti novità che travolgeranno rapidamente gli spettatori nel corso della puntata di oggi.

TRONO CLASSICO. Il grande protagonista del trono classico sarà Luca Salatino, che ha “debuttato” nel programma nei pani del corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti ( la cui scelta ricadde alla fine su Samuele Carniani) per poi essere promosso da Maria De Filippi come tronista, insieme a un altro nuovo arrivato: Matteo Ranieri. Dopo che quest’ultimo ha catalizzato l’attenzione degli spettatori, adesso è finalmente arrivato il momento di Luca per farsi conoscere dagli spettatori, ma nono solo.

Infatti, in questa nuova puntata di Uomini e Donne, Luca Salatino farà la conoscenza di una nuova corteggiatrice: Alessandra. Fino ad ora, il tronista era stato coinvolto nella conoscenza di altre due ragazze: Soraia e Lilly. Se con la prima vi era stata subito una grande attrazione e intesa fisica; con la seconda vi era stato subito un grande coinvolgimento emotivo, anche se la ragazza ha comunque l’assenza di un bacio tra loro due. Che l’arrivo di Alessandra possa smuovere ulteriormente le acque? Agli spettatori non resta che scoprirlo.

TRONO OVER. Per il trono over, invece, sarà un grande giorno di festa. Infatti, farà ritorno in studio una coppia storica molto amata del programma. In questo caso, stiamo parlando della coppia formata da Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Dopo essere usciti da Uomini e Donne, i due sono diventati genitori di Bianca. E ora Ursula e Sossio si preparano a tornare nuovamente nello studio di Maria De Filippi; lo stesso luogo in cui è sbocciato il loro amore, in modo da poter fornire a tutti gli spettatori, gli ultimi aggiornamenti sulla loro relazione.