“Saragnano in Gioco”: una serata di divertimento per grandi e piccini a Baronissi

Sarà un’esplosione di allegria, giochi e magia quella in programma per venerdì 1° agosto, a partire dalle ore 20:00 in Piazza Diaz, a Saragno (Baronissi). L’Associazione Cultura e Spettacolo “Saragnano e Contrade”, con il patrocinio della Città di Baronissi, è lieta di presentare la prima edizione di “Saragnano in Gioco”, un evento pensato per coinvolgere tutta la comunità – bambini, famiglie e cittadini di ogni età – in una serata all’insegna del divertimento condiviso.

Il programma prevede una varietà di attività per intrattenere e coinvolgere tutti i partecipanti:

Spettacolo di magia

Quiz game

Music show on fire per concludere la serata con energia e ritmo.

Durante l’evento sarà attivo un punto ristoro, gestito dalla Macelleria Antonio Landi di Saragnano, dove sarà possibile gustare panini e bibite. Inoltre, tutti i bambini riceveranno in omaggio patatine e una bottiglietta d’acqua, per godersi la festa in serenità.

L’associazione organizzatrice ringrazia tutti gli esercenti locali che, con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.

“Saragnano in Gioco” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per vivere insieme una serata d’estate, risate e comunità. Non mancate!