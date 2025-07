Baronissi, furto notturno in pieno centro: farmacia rapinata, banda scappa con un bottino da 2mila euro

di Redazione ZON

Nuovo episodio di criminalità nella Valle dell’Irno. Nella notte tra domenica e lunedì, una banda composta da almeno cinque persone ha preso di mira una farmacia situata nel cuore di Baronissi, lungo Corso Garibaldi. Il colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino: i malviventi, a bordo di un’automobile, sono riusciti a forzare la saracinesca e introdursi rapidamente nei locali.

Una volta dentro, i ladri hanno arraffato il denaro contenuto nel registratore di cassa. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 2mila euro, ma il conteggio definitivo è ancora in corso. L’intera azione si è consumata in pochi minuti. Nonostante i danni all’ingresso, la farmacia ha riaperto regolarmente già nelle prime ore della mattinata, garantendo il servizio alla clientela.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, che hanno immediatamente acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, un’area centrale ricca di esercizi commerciali e sistemi di sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni, i filmati potrebbero rivelarsi fondamentali per risalire all’identità dei componenti del gruppo criminale, che ha agito in modo rapido e organizzato. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza anche in aree centrali e frequentate, come il cuore di Baronissi.