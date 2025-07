BILANCIO Primo mese attività spazzamare Salerno Pulita

di Mohame Lamine Dabo

A un mese dalla ripresa delle attività di pattugliamento del mare di Salerno, il bilancio dello Spazzamare di Salerno Pulita è positivo. Questa imbarcazione, attiva dal mercoledì al lunedì, si dedica alla raccolta di idrocarburi e rifiuti galleggianti nello specchio d’acqua che bagna la città.

L’esperienza maturata durante il primo anno di attività ha permesso, per questa estate, di rimodulare gli orari, garantendo così una reazione più rapida nell’intercettare le scie di materiali galleggianti che si avvicinano alla riva, spesso in correlazione con le correnti marine.

A supporto del lavoro di avvistamento, l’equipaggio, formato e guidato dal comandante Emiliano Buralli, può contare su un drone e una moto d’acqua, strumenti che migliorano la capacità di individuazione e indicano allo Spazzamare in quale direzione muoversi. “Stiamo riscontrando una diminuzione dei rifiuti galleggianti in questo primo mese di attività, dal porto Marina d’Arechi fino alla spiaggia della Baia. Siamo riusciti a intercettare schiume, idrocarburi, alghe, plastiche e vari generi di rifiuti,” ha dichiarato il comandante Buralli.

L’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora. La collaborazione tra tecnologia e equipaggio sta dando i suoi frutti, e il nostro obiettivo è continuare a migliorare.

È fondamentale proteggere il nostro mare e la nostra costa, non solo per l’ambiente, ma anche per la qualità della vita dei cittadini e per il turismo. Ricordiamo anche che tutti possono aiutarci segnalandoci prima che arrivino troppo vicine alla riva, dove per motivi di sicurezza l’imbarcazione non si può accostare la presenza di materiali galleggianti al numero whatsapp ??375 669 6778‬”.