Ucraina, spari contro inviati di Sky News: ci sono feriti

Con un filmato, degli inviati di Sky News hanno mostrato un assalto in Ucraina. I giubbotti anti-proiettile li hanno salvati dagli spari

Un video scioccante, che sicuramente desterà scalpore e che fa capire, una volta di più, quanto la faccenda sia complicata. In Ucraina il conflitto si fa di giorno in giorno più teso. A testimonianza di ciò, una troupe della Sky News britannica ha filmato in diretta un agguato subito alle porte di Kiev. Nel filmato si vede la loro automobile bersagliata da decine di proiettili.

Secondo l’emittente, l’inviato Stuart Ramsey è rimasto ferito alla schiena, mentre il cameraman Richie Mockler ha ricevuto due colpi sul giubbotto antiproiettile. Il filmato, visibile sul sito di Sky News Uk, mostra in soggettiva l’agguato, con la camera che punta a terra all’interno dell’auto. Gli occupanti cercano di ripararsi, dopo aver cercato di uscire allo scoperto. Successivamente si sentono gli spari e si vedono i proiettili che bucano la lamiera di un auto, oltre a vedere la scia rossa dei proiettili stessi.

Un video semplicemente raccapricciante, rilasciato su Twitter da uno stesso membro della troupe britannica. Nel video girato in Ucraina si vedono poi anche i quattro passeggeri seduti in auto che escono. Fortunatamente questi ultimi hanno i giubbotti già infilati e si riparano con gli elmetti. Escono dall’auto, corrono all’impazzata per attraversare la strada e si mettono al riparo.

Immagini raccapriccianti, che documentano per bene cosa sta succedendo in queste ultime ore drammatiche.