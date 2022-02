Reddito di cittadinanza, impennata del numero di richieste

Reddito di cittadinanza, in arrivo un’impennata di richieste. La grave crisi in cui versa il nostro Paese porterà ad un aumento dei sussidi e del numero di richieste.

A rendere chiari i dati L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle politiche pubbliche (Inpapp) che vede, secondo una prima proiezione, un aumento di 1,6 milioni di famiglie pronte ad inoltrare una specifica istanza.

Con questi numeri si potrebbe arrivare alla cifra di 3 milioni di nuclei familiari, inoltre, l’Inapp denuncia il fatto che il 46% dei percettori risultano impiegati in mansioni non remunerate in modo sufficiente a consentire loro di uscire da una condizione di conclamata indigenza.

Tra Coronavirus e crisi economica l’intervento sta tenendo in piedi milioni di famiglie. L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle politiche pubbliche ha messo in evidenza anche la distribuzione geografica in cui è diffuso l’intervento: avanti sempre la Campania con il 20% degli interventi, la Sicilia con il 15% e il Lazio con l’11%..

Il miglioramento delle soluzioni lavorative: è questo l’unico antidoto per far si di poter migliorare le condizioni dei percettori del reddito di cittadinanza. Capire il perché del respingimento di numerose offerte di lavoro. Infatti, i dati di Inapp, riferiscono che il 53,6% degli intervistati ha rivelato che le mansioni proposte erano distanti dalle competenze possedute, che il 24,5% reputa tali compiti come non compatibili col proprio titolo di studio e che l’11,9% valuta il compenso proposto troppo basso.