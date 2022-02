Ballando sotto le stelle, la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina cancella Instagram

Anastasia Kuzmina ballerina ucraina di Ballando sotto le Stelle ha deciso di allontanarsi dai social dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.

L’attacco all’alba ha scosso tutti. Tantissimi sono anche i cittadini ucraini che risiedono in Italia per lavoro e non solo. Tra loro anche Anastasia Kuzmina bellissima ballerina 28enne del noto programma Ballando con le stelle. Quest’ultima ha infatti deciso di chiudere il suo account Instagram lasciando un messaggio: “Grazie per tutti i messaggi. Per ora tuto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia”.

Nota ai telespettatori per la sua bellezza e bravura, la Kuzmina nell’ultima edizione di Ballando sotto le stelle ha affiancato Federico Fashion Style. Cresciuta in Italia fin da quando era bambina risiede a Bologna. Il conflitto ucraino l’ha naturalmente scossa e sono stati tanti i messaggi di vicinanza che le sono giunti.

Naturalmente la decisione di chiudere il suo canale Instagram è da capire. Si è voluta tenere lontana da qualsiasi clamore mediatico per il rispetto di un difficile momento in cui amici, familiari e compatrioti stanno vivendo.

.Solidarietà è poi giunta da numerosi personaggi dello spettacolo: Barbara d’Urso, Simona Ventura, Federica Panicucci, Antonella Clerici e non solo. Un momento in cui la tensione è salita alle stelle e c’è veramente bisogno della vicinanza e del sostegno di tutti.