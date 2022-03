Inter, adesso o mai più. La rete perduta va ritrovata stasera!

È un brutto momento in casa nerazzurra. L’Inter sta vivendo un periodo di calo, e rischia in questo momento di buttare quanto fatto di buono nel girone di andata. La Beneamata non riesce più a incidere in fase offensiva, proponendo di continuo tanta mole di gioco, senza però finalizzare in rete.

Questa sera la sfida contro la Salernitana, un’ultima in classifica, in casa con la spinta dei propri tifosi rappresenta l’occasione migliore per rialzarsi. Dopo il derby in coppa pareggiato, i nerazzurri stasera dovranno dimostrare di avere la tempra giusta per non rimanere indietro rispetto a Milan e Napoli.

Come arriva l’Inter alla partita

L’ambiente Inter non è certo sereno. Inzaghi sa che un risultato diverso dalla vittoria questa sera suonerebbe come un campanello d’allarme. Per questo dovrà decidere la miglior formazione possibile, optando a pochissimi cambi in previsione della sfida di Liverpool di martedì prossimo. Tra i titolari dovrebbero riposare solo Skriniar, Calhanoglu e Perisic.

La partita d’apertura della 28° giornata è l’occasione perfetta per far ritrovare il gol a Lautaro Martinez. L’ultima rete segnata dall’argentino risale al rigore del pareggio nella sfida di Supercoppa Italia contro la Juventus. In campionato invece sono addirittura 624 i minuti di astinenza del numero 10 nerazzurro. La sfida contro i campani potrebbe aiutare il Toro a ritrovare finalmente la rete.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Dzeko, Martinez. Allenatore: S.Inzaghi.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Ederson; Perotti, Verdi, Mousset; Djuric. Allenatore: Nicola.