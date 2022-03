Grande Fratello Vip: Soleil Sorge e Miriana Trevisan eliminate

Tantissime soprese nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 7 Marzo. A partire, dall’eliminazione di quella che per mesi è stata una delle protagoniste assolute del triangolo più discusso: Soleil Sorge. Ad avere la meglio nell’eliminazione flash, Davide Silvestri, che si aggiunge a Lulù e Delia, già finaliste in precedenza. L’uscita della ragazza ha provocato stupore in tutti i concorrenti e spettatori.

Prima di uscire dalla porta rossa, però, la Sorge ha avuto l’ennesimo confronto con Alex Belli: “Il nostro addio non è stato degno del nostro rapporto. Voglio essere chiaro con te: la nostra amicizia non prevedeva gelosia, mi chiedevi di rimettere a posto il mio rapporto con Delia, ma mi dimostravi altro ed è per quello che ho voluto far uscire quello che avevi dentro il cuore; la mia vita e il mio cuore hanno avuto sempre una direzione diversa: verso Delia“. “Inutile come tutte le cose che fa per rientrare“, ha risposto Soleil.

Eliminata anche Miriana Trevisan che ha riabbracciato il figlio Nicola, accompagnato dal papà Pago. Spazio anche alla coppia Jessica-Barù che hanno rivelato che tra loro, sotto la capanna, ci sono state solo chiacchiere e nessun bacio. Al televoto Barù e Manila Nazzaro.