Elite 5: Netflix annuncia la data di uscita

“Nessuna regola. Nessuna etichetta. Nessun controllo. La stagione 5 di Elite è in arrivo l’8 aprile solo su Netflix”, questa la didascalia che accompagna il video di presentazione del teen drama spagnolo. La serie che ha ottenuto altissimi ascolti sta per tornare e la clip ha già reso noti alcuni dettagli. Non ci saranno due dei protagonisti principali, Guzmán, interpretato da Miguel Bernardeau e Ander, interpretato da Aron Piper.

In compenso, tantissime new entri nel cast, Valentina Zenere, già vista in Soy Luna, che interpreterà la giovane erede di un grande impero del business della vita notturna. Isabel Garro, nota per la serie Il Caos dopo di te. Due le new entry maschili, il francese Adam Nourou e il brasiliano André Lamoglia, che sarà Ivàn, figlio di una grande stella del calcio.

Ritorneranno Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso), Cayetana (Georgina Amoros) e Rebeka (Claudia Salas).

Nel finale della scorsa stagione Armando (Andrés Velencoso), un ex studente di Las Encinas responsabile dell’aggressione della new entry Ari, era stato ucciso da Guzmán. Questo aveva poi lasciato la città insieme ad Ander per allontanare qualsiasi sospetto.

Non sono stati svelati dettagli suoi nuovi personaggi, ma sicuramente le vicende ruoteranno intorno ai misteri e gli amori dei ragazzi di Las Encinas.