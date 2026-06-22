Maxi incendio nella zona industriale di Sarno: fiamme nella notte alla Termoplast

di Marisa Fava

Notte di paura a Sarno, dove un vasto incendio è divampato all’interno di un’azienda della zona industriale. Fumo e fiamme visibili anche a diversi chilometri di distanza.

Una lunga notte di apprensione ha interessato la zona industriale di Sarno. Un violento incendio si è sviluppato all’interno della Termoplast, azienda situata in via Ingegno e specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti.

Le fiamme, divampate nella notte, hanno rapidamente coinvolto parte della struttura, generando un’imponente colonna di fumo nero visibile anche dai comuni limitrofi. Numerose le segnalazioni arrivate dai cittadini, preoccupati dal bagliore del rogo e dalla nube che si è sollevata sull’area industriale.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate per tutta la notte nelle operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio. Vista l’estensione del rogo, a supporto delle squadre locali sono arrivati anche mezzi e uomini dai Comandi di Napoli, Caserta e Avellino.

Secondo quanto emerso, sarebbero circa 40 gli operatori impegnati e 10 i mezzi di soccorso presenti nell’area. Le operazioni proseguono anche in queste ore per completare la messa in sicurezza della struttura ed evitare ulteriori criticità.

Le raccomandazioni del Comune

A scopo precauzionale, il Comune di Sarno ha invitato i residenti e le persone presenti nelle zone interessate dal passaggio del fumo ad adottare comportamenti di prudenza.

Tra le raccomandazioni diffuse dall’amministrazione comunale figurano la chiusura di porte e finestre, la limitazione delle attività all’aperto e l’invito a non raggiungere l’area dell’incendio, per non ostacolare le operazioni di emergenza.

La Protezione Civile “Il Saro” segue costantemente l’evolversi della situazione. Al momento non risultano informazioni ufficiali sulle cause del rogo. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti.