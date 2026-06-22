Alessandro Di Battista a Baronissi per “Voci dal Mondo”: conflitti e speranze di pace

di Marisa Fava

Baronissi ospita Alessandro Di Battista per un incontro dedicato ai grandi temi dell’attualità internazionale. L’appuntamento è in programma sabato 27 giugno 2026, alle ore 19:00, presso l’Anfiteatro Comunale “Pino Daniele”.

L’iniziativa, dal titolo “Voci dal Mondo: tra conflitti e speranze di pace”, sarà un momento di confronto pubblico sulle crisi che attraversano lo scenario globale, sulle guerre in corso e sulle possibili prospettive di dialogo e pacificazione.

Un confronto aperto sugli scenari globali

Ospite della serata sarà Alessandro Di Battista, che porterà a Baronissi la propria esperienza e il proprio punto di vista sui temi internazionali e sulle aree di crisi. L’incontro offrirà alla cittadinanza l’occasione per riflettere su questioni centrali del nostro tempo, dal ruolo della diplomazia alla necessità di costruire percorsi concreti di pace.

L’appuntamento si inserisce nel programma degli eventi estivi promossi sul territorio comunale e conferma la volontà di proporre momenti di approfondimento culturale e civile, capaci di unire informazione, partecipazione e dialogo.

L’appuntamento

L’incontro pubblico “Voci dal Mondo: tra conflitti e speranze di pace” si terrà sabato 27 giugno 2026, alle ore 19:00, presso l’Anfiteatro Comunale “Pino Daniele” di Baronissi.

La cittadinanza è invitata a partecipare.