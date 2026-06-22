Nocera Superiore, termocamere antincendio sulle colline: al via il piano di prevenzione

di Marisa Fava

Nocera Superiore punta sulla tecnologia per prevenire gli incendi boschivi. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi ha approvato un progetto per l’installazione di telecamere termiche nelle aree collinari più esposte al rischio incendi.

Il sistema, previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 3 giugno 2026, monitorerà in particolare le zone di Santa Maria delle Grazie e della collina Citola, con l’obiettivo di individuare tempestivamente fumo, anomalie termiche e possibili focolai.

Monitoraggio in tempo reale e allerta alla Polizia Municipale

Le nuove apparecchiature saranno installate in due punti strategici del territorio: nell’area di Santa Maria delle Grazie e presso la rotonda di via Spagnuolo. Da qui sarà possibile controllare costantemente le aree montane circostanti, soprattutto durante la stagione estiva, quando il pericolo di incendi aumenta sensibilmente.

Le telecamere termiche, integrate con sistemi PanoVu, saranno in grado di rilevare in tempo reale fonti di calore anomale, principi di incendio e colonne di fumo. In caso di potenziale focolaio, il sistema invierà automaticamente un segnale di allerta alla Centrale Operativa della Polizia Municipale e ai dispositivi mobili autorizzati.

D’Acunzi: “Difendiamo ambiente, case e cittadini”

«Negli anni scorsi abbiamo vissuto momenti molto difficili a causa degli incendi che hanno interessato le nostre colline e che hanno messo a rischio anche abitazioni e cittadini. Per questo abbiamo scelto di investire nella prevenzione e nelle nuove tecnologie, dotando il Comune di strumenti capaci di individuare tempestivamente eventuali focolai e consentire interventi rapidi ed efficaci. La tutela del patrimonio ambientale e la sicurezza delle famiglie rappresentano una priorità assoluta per questa Amministrazione», ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi.

Sicurezza, viabilità e controllo del territorio

Il sistema avrà anche una funzione di supporto alle attività di vigilanza. Le telecamere potranno infatti rilevare la presenza di persone nelle aree monitorate e contribuire al controllo della viabilità, rafforzando così il presidio del territorio.

«Questo sistema rappresenta un importante supporto alle attività di prevenzione e gestione delle emergenze, consentendo di individuare con tempestività eventuali focolai prima che possano estendersi e fornendo un valido ausilio nelle attività di controllo e accertamento. L’obiettivo è rafforzare la tutela del territorio, dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini attraverso strumenti tecnologici sempre più efficaci ed efficienti», ha sottolineato il Comandante della Polizia Municipale Paolo Prudente.

Il provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Comunale nella seduta del prossimo 24 giugno.

Con questo intervento, Nocera Superiore rafforza la propria capacità di prevenzione e risposta alle emergenze, puntando a proteggere il patrimonio boschivo, le aree naturali e i centri abitati più esposti al rischio incendi.