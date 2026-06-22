Radici Digitali, il workshop di Gruppo Stratego alla Sanza Summer School

di Marisa Fava

Il laboratorio esperienziale di comunicazione e podcasting ha guidato 20 borsisti nella narrazione digitale del territorio, trasformando cultura, memoria e identità locale in contenuti audio professionali.

Si è concluso con successo “Radici Digitali. I territori che parlano”, il laboratorio esperienziale di comunicazione e podcasting inserito nel programma della Sanza Summer School, iniziativa sostenuta da numerosi patrocini istituzionali, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Campania e l’Università degli Studi di Salerno.

Il percorso formativo è stato curato dal professor Alfonso Amendola e dal team di Gruppo Stratego Società Benefit, sotto la supervisione della professoressa Antonella Trotta, responsabile scientifica della Summer School.

L’obiettivo del laboratorio è stato quello di avvicinare gli studenti alle dinamiche della comunicazione contemporanea, mostrando come la cultura, la storia e le tradizioni locali possano diventare strumenti di racconto digitale e valorizzazione territoriale.

«La terza edizione della Summer School ha rappresentato un’esperienza estremamente positiva, arricchita da un innovativo percorso dedicato al podcasting, che ha permesso ai partecipanti di sperimentare nuove forme di comunicazione e di narrazione del territorio», ha dichiarato Alfonso Amendola. «Mi ha colpito la capacità dei ragazzi di raccontare gli elementi più autentici e identitari di Sanza. Esperienze come questa dimostrano come strumenti innovativi possano rafforzare il legame tra giovani, territorio e formazione, interpretando pienamente la missione dell’Università».

La prima parte del workshop è stata dedicata agli aspetti teorici e progettuali. I professionisti di Gruppo Stratego hanno accompagnato i 20 borsisti nelle principali fasi di costruzione di un podcast: dalla scelta del tema alla scrittura dei contenuti, dalla selezione delle musiche alla definizione del sound design.

«Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto perché da anni, in linea con il nostro essere benefit, lavoriamo sui temi dell’educazione e della valorizzazione dei territori», ha dichiarato il CEO Antonio Vitolo, affiancato dai partner e giornalisti Giuseppe Alviggi e Antonio Del Vecchio, e da Domenico Bilotti e Cristiano Pandolfi dell’Area Creativa e Videoproduzioni. «I piccoli comuni rappresentano una risorsa strategica per il futuro e investire nei giovani significa dare nuova energia a queste comunità».

Dopo la fase teorica, gli studenti sono stati suddivisi in cinque gruppi di lavoro e hanno sviluppato project work dedicati ai temi emersi durante la Summer School, mettendo in pratica competenze narrative, tecniche e creative.

«Questa terza edizione della Summer School ha puntato a rafforzare le competenze dei partecipanti nella valorizzazione del patrimonio culturale attraverso nuove esperienze formative e collaborazioni qualificate», ha dichiarato Antonella Trotta. «L’obiettivo è trasformare queste competenze in opportunità concrete per i giovani, contribuendo allo sviluppo delle comunità e delle aree interne».

I lavori realizzati non resteranno un semplice esercizio didattico. I project work confluiranno infatti nello Speciale Podcast Sanza Summer School, che sarà pubblicato sui canali di StrategoDigital.com, offrendo agli studenti la possibilità di dare voce alle “radici digitali” del territorio e di raccontare Sanza attraverso nuovi linguaggi della comunicazione.