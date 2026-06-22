Cava de’ Tirreni, arrestato con 22,8 kg di hashish e 62mila euro in contanti
L’uomo è gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Sequestrati anche marijuana, bilancini, materiale per il confezionamento e munizioni.
Operazione del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni con il supporto dell’Unità Cinofila della Questura di Napoli. L’uomo è gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.
Nella giornata del 19 giugno, il personale del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni, con il supporto di un’Unità Cinofila della Questura di Napoli, ha proceduto all’arresto di un uomo gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.
Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria operante, l’indagato avrebbe tentato di sottrarsi al controllo opponendo resistenza agli agenti. L’uomo è stato poi bloccato all’interno dell’appartamento.
A seguito della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto circa 22,8 kg di hashish, suddivisi in panetti, oltre a 300 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi.
Nel corso dell’attività sono stati sequestrati anche circa 62.000 euro in contanti, somma ritenuta presumibile provento dell’attività di spaccio, e munizionamento per arma da guerra.
L’arresto rientra nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dalle forze dell’ordine sul territorio.