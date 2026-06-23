Arresto ad Amalfi: violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna
L’uomo avrebbe seguito la donna sul luogo di lavoro e durante il rientro a casa, violando le prescrizioni imposte dal giudice.jm k
Ad Amalfi, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto dell’uomo, accusato di aver violato l’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati.
Il provvedimento era stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna.
Le condotte contestate
Secondo quanto accertato dai militari, l’indagato avrebbe posto in essere reiterate condotte nei confronti della donna, seguendola sul luogo di lavoro e durante il rientro presso la propria abitazione.
Tali comportamenti avrebbero comportato la violazione delle prescrizioni imposte dal giudice con la misura cautelare già applicata.
Procedimento in corso
La misura cautelare è suscettibile di impugnazione. Le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento.
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