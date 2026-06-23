Spari a Mercatello, trovato un bossolo in strada: indaga la Polizia
Colpi d’arma da fuoco nella notte in via Leucosia. La Squadra Mobile ha avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
Notte di paura a Mercatello: colpi d’arma da fuoco in via Leucosia
Momenti di tensione nella notte nel quartiere Mercatello, a Salerno, dove alcuni colpi d’arma da fuoco hanno interrotto il silenzio delle ore notturne, svegliando numerosi residenti della zona.
L’episodio si è verificato in via Leucosia, dove diverse persone hanno segnalato il rumore degli spari, facendo scattare l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine.
Ritrovato un bossolo sull’asfalto
Nel corso dei primi accertamenti effettuati sul posto, gli agenti hanno rinvenuto un bossolo sull’asfalto. Il ritrovamento confermerebbe l’esplosione di almeno un colpo d’arma da fuoco.
Il reperto sarà ora sottoposto agli accertamenti tecnici necessari per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.
Indaga la Squadra Mobile
La Polizia di Stato, attraverso gli uomini della Squadra Mobile, ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.
Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe quella di una violenta lite degenerata fino all’utilizzo di un’arma da fuoco. Determinanti potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, già acquisite dagli investigatori e ora al centro delle attività di analisi.
Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’episodio e verificare eventuali responsabilità.
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