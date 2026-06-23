Spari a Mercatello, trovato un bossolo in strada: indaga la Polizia

di Marisa Fava

Notte di paura a Mercatello: colpi d’arma da fuoco in via Leucosia

Momenti di tensione nella notte nel quartiere Mercatello, a Salerno, dove alcuni colpi d’arma da fuoco hanno interrotto il silenzio delle ore notturne, svegliando numerosi residenti della zona.

L’episodio si è verificato in via Leucosia, dove diverse persone hanno segnalato il rumore degli spari, facendo scattare l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine.

Ritrovato un bossolo sull’asfalto

Nel corso dei primi accertamenti effettuati sul posto, gli agenti hanno rinvenuto un bossolo sull’asfalto. Il ritrovamento confermerebbe l’esplosione di almeno un colpo d’arma da fuoco.

Il reperto sarà ora sottoposto agli accertamenti tecnici necessari per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

Indaga la Squadra Mobile

La Polizia di Stato, attraverso gli uomini della Squadra Mobile, ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe quella di una violenta lite degenerata fino all’utilizzo di un’arma da fuoco. Determinanti potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, già acquisite dagli investigatori e ora al centro delle attività di analisi.

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’episodio e verificare eventuali responsabilità.