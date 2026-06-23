Favole Itineranti 2026 a Baronissi: torna il viaggio tra storie, coraggio e fantasia

di Marisa Fava

Le storie hanno il potere di accompagnare grandi e piccoli in viaggi straordinari, capaci di insegnare il coraggio, l’amicizia e la scoperta di sé. Proprio con questo spirito torna a Baronissi “Favole Itineranti – Alla ricerca del coraggio e di sé stessi”, l’iniziativa dedicata ai bambini e alle loro famiglie che animerà l’estate cittadina.

Un viaggio tra fantasia ed emozioni

L’appuntamento rientra nel programma dei Giovedì della Cultura e porterà racconti, personaggi e momenti di condivisione in diverse piazze e luoghi simbolo di Baronissi e delle sue frazioni.

Attraverso il linguaggio universale delle favole, i bambini saranno accompagnati in un percorso fatto di immaginazione, emozioni e valori, vivendo esperienze coinvolgenti all’aria aperta e in compagnia delle proprie famiglie.

Il calendario dell’iniziativa

Gli incontri si svolgeranno dal 25 giugno al 27 agosto 2026, con appuntamenti programmati alle ore 18:30.

L’iniziativa è aperta a tutti i bambini e rappresenta un’occasione preziosa per trascorrere insieme momenti di crescita, divertimento e socialità, all’insegna della lettura e della narrazione.

Un’estate da vivere insieme

“Favole Itineranti” si conferma un appuntamento atteso dell’estate baronissese, capace di trasformare piazze e spazi pubblici in luoghi di incontro, ascolto e meraviglia. Un invito rivolto a tutte le famiglie a lasciarsi trasportare dalla magia delle storie e dal valore della condivisione.