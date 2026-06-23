Salerno, auto si schianta in Piazza della Concordia: abbattuti tre pali della luce

di Marisa Fava

Paura nella notte a Piazza della Concordia

Momenti di apprensione nella notte a Salerno, dove un incidente stradale si è verificato in Piazza della Concordia intorno alle ore 3.00.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Nissan Micra ha improvvisamente perso il controllo, terminando la propria corsa contro alcuni pali della pubblica illuminazione.

Tre pali abbattuti e ingenti danni

L’impatto è stato particolarmente violento. La vettura ha abbattuto ben tre pali dell’illuminazione pubblica, provocando ingenti danni sia all’automobile sia alle strutture coinvolte.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Conducente trasportato al Ruggi

Alla guida del veicolo vi era un giovane di nazionalità straniera, soccorso e successivamente trasferito presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i volontari di Strade Sicure, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel ripristino delle condizioni di viabilità.