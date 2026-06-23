Meteo Campania, caldo in aumento: punte fino a 37 gradi e temporali sui rilievi

di Marisa Fava

Caldo in aumento sulla Campania: temperature fino a 37 gradi

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sulla Campania, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del territorio regionale. La settimana prosegue all’insegna del caldo intenso, con temperature che potranno raggiungere punte comprese tra i 35 e i 37 gradi nelle pianure e nelle vallate più lontane dall’influenza delle brezze marine.

Martedì tra sole e locali fenomeni pomeridiani

Per la giornata di martedì sono attese condizioni generalmente buone su gran parte della regione. Sul litorale settentrionale prevarranno cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento nelle ore centrali della giornata.

Sul litorale meridionale, nelle pianure settentrionali, sul Subappennino e lungo l’Appennino campano, la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio con la possibilità di deboli precipitazioni. Sulle pianure meridionali non si escludono rovesci e temporali nelle ore più calde, seguiti da un miglioramento in serata.

Possibili temporali nelle aree interne

Secondo gli esperti, il forte riscaldamento diurno favorirà tra martedì e mercoledì la formazione di locali addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi e nelle aree interne limitrofe. In questi contesti potranno svilupparsi isolati temporali pomeridiani, con possibili sconfinamenti verso alcuni tratti della costa del basso Tirreno.

I venti si manterranno deboli dai quadranti sud-occidentali, mentre il mare si presenterà generalmente poco mosso.

Caldo destinato a durare

Le proiezioni indicano che la massa d’aria calda continuerà a stazionare sulle regioni meridionali anche nei prossimi giorni. L’ondata di caldo potrebbe quindi accompagnare la Campania per gran parte della settimana e, con buona probabilità, anche all’inizio della successiva.

Per approfondire gli effetti delle alte temperature, leggi anche il nostro approfondimento sull’emergenza caldo in Campania.

Per conoscere le previsioni aggiornate per la tua località è possibile consultare il sito di 3B Meteo.