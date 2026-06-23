Tendenze zona living: come arredare lo spazio per renderlo bello e funzionale

di Redazione ZON

L’area più vissuta della casa? Non è la cucina ma la zona living. Negli ultimi anni spesso open space, viene considerato uno spazio ibrido dove accogliere, far sentire a proprio agio e rilassarsi trascorrendo tempo insieme.

Le tendenze del momento hanno una direzione piuttosto chiara: serve coerenza visiva senza accogliere troppa rigidità. Gli spazi dedicati al living vanno studiati e identificati delimitandoli, pur non avendo muri così che le funzioni siano ben chiare già otticamente.

Da queste esigenze nascono interventi più efficaci per ripensare la sala da pranzo come parte del racconto e chi sta ristrutturando l’abitazione o il proprio living sa che la scelta dei mobili sala da pranzo può fare la differenza.

La sala da pranzo nel living moderno

Strano a dirsi, ma la zona pranzo è quella che ha subito la trasformazione più radicale negli ultimi cinque anni. Un tempo c’era una stanza dedicata ma oggi le cose sono cambiate e si trova spesso in mix con il soggiorno e persino con la cucina o un angolo lavoro. In molte case moderne, il living si fonde perfettamente con la zona pranzo.

Chiaramente i designer hanno dovuto cambiare l’approccio con un tavolo che diventa una superficie multifunzione, spesso ospitando laptop o quaderni dei bambini che fanno i compiti e le sedie devono essere comode per poter essere usate anche a lungo. Gli altri elementi quali buffet, credenze o librerie devono trovare un equilibrio senza appesantire.

Le tendenze più forti puntano su materiali di qualità con colori neutri con il legno protagonista; tavoli quadrati e rettangolari dominano la scena ma per chi ha più spazio a disposizione stanno tornando più forti che mai i modelli ovali e rotondi. Questi dettagli definiscono ulteriormente la personalità del living.

Un dettaglio da non trascurare? L’illuminazione sopra il tavolo. Dovrà essere scelto con cura il lampadario, puntando a qualcosa di proporzionato e con la giusta luce. Aggiungere punti extra con lampade da terra o da tavolo aggiunge comfort alla stanza living.

La coerenza del soggiorno

Accanto alla sala da pranzo, però, serve un soggiorno dove rilassarsi e coltivare i propri hobby. Trattandosi di una stanza unica serve coerenza con la sala da pranzo ma allo stesso tempo deve avere una sua personalità con il divano che resta l’elemento principale. Serve che sia durevole nel tempo, comodo e magari con un meccanismo relax o trasformabile in letto in caso di necessità. In effetti, la zona living è il cuore della casa per momenti di comfort e convivialità.

Per i colori? Via libera alla fantasia; non ci si deve limitare ai neutri si può giocare con sfumature di verde e azzurro, oppure osare persino con varianti di rosso o giallo senape. L’importante è che sia sfoderabile: così da poterlo lavare facilmente.

Ovviamente non può mancare neppure un tavolino da rendere protagonista in accoppiata con un bel tappeto. Mensole, librerie e parete per la Tv sono gli ultimi must have da inserire nel living.

Le tendenze su colori e materiali

L’arredamento contemporaneo punta moltissimo sui materiali con un ritorno a quelli più autentici; oggi si riscopre il legno con le sue imperfezioni e venature evidenti, la pietra naturale e persino cemento e terracotta. Questi elementi sono spesso protagonisti anche in ogni zona living moderna.

La palette cromatica cambia velocemente ma tonalità neutre e rassicuranti come beige, avorio e sabbia resistono insieme a sfumature di grigio. Per chi cerca accenti più vivaci, verde bosco, blu royal e tocchi di terracotta non possono mancare nel living contemporaneo.

Si punta all’equilibrio con un fondo neutro e materiali naturali arricchiti da accenti capaci di catturare lo sguardo: dopotutto non serve esagerare per lasciare il segno in un ambiente living di grande impatto.

Attenzione a questi errori:

Acquistare tutto in coordinato . Stessa collezione, marchio e linguaggio estetico? Sicuramente risulta ordinato ma troppo prevedibile e noioso. Gli interni più interessanti sono quelli che giocano con la stratificazione e variano nell’arredamento del living;

. Stessa collezione, marchio e linguaggio estetico? Sicuramente risulta ordinato ma troppo prevedibile e noioso. Gli interni più interessanti sono quelli che giocano con la stratificazione e variano nell’arredamento del living; Sovraccaricare gli ambienti . Grandi o piccoli che siano è importante evitare di aggiungere troppi mobili, alcune pareti vanno lasciate almeno parzialmente libere;

. Grandi o piccoli che siano è importante evitare di aggiungere troppi mobili, alcune pareti vanno lasciate almeno parzialmente libere; Esagerare con i colori. Si dovrebbe creare una palette di 3 colori con due tonalità matchy di cui una neutra e una terza sfumatura a contrasto, valorizzando così ogni living.

Parola chiave: multifunzionalità

Gli appartamenti di oggi sono sempre più piccoli e chi ha una famiglia numerosa o lavora da casa alcuni giorni a settimana sa che trovare uno spazio per tutto non è semplice; il design ci viene incontro con mobili multifunzione cioè soluzioni che possono essere usate in modo differente a seconda delle esigenze. Di grandissima tendenza i mobili contenitori: sfruttano al massimo lo spazio mettendo a disposizione dei vani dove nascondere oggetti che altrimenti creerebbero disordine.Arredare bene il living non richiede una spesa esagerata ma sicuramente è importante avere chiaro il progetto e dividere in modo furbo le aree così da poter realizzare un disegno curato nei dettagli. Infine, il living organizzato risponde alle nuove esigenze della vita quotidiana.