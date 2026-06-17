Viva Baronissi – Estate 2026: oltre 50 eventi gratuiti da giugno a settembre

di Marisa Fava

Entra nel vivo “Viva Baronissi”, il grande cartellone estivo che animerà la città da giugno a settembre 2026 con oltre 50 eventi gratuiti tra cinema all’aperto, musica, teatro, festival e spettacoli diffusi sul territorio.

Un programma ampio, inclusivo e pensato per tutte le età, capace di trasformare Baronissi in un unico grande spazio culturale aperto. Piazze, quartieri e frazioni diventeranno luoghi di incontro, partecipazione e condivisione, con il cuore pulsante dell’estate cittadina all’Anfiteatro “Pino Daniele”.

“Viva Baronissi” nasce con l’obiettivo di valorizzare le energie del territorio, promuovendo cultura, comunità e aggregazione attraverso una proposta ricca e variegata. Dal cinema sotto le stelle agli appuntamenti musicali, dagli spettacoli teatrali ai festival, ogni evento sarà occasione per vivere la città in modo nuovo e partecipato.

Il cartellone estivo conferma la volontà di rendere Baronissi una città viva, accogliente e attraversata da iniziative capaci di coinvolgere cittadini, famiglie, giovani e visitatori.

“Viva Baronissi” è la città che si racconta e si vive, insieme.