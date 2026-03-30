Bianco Tanagro 2026, ad Auletta torna la festa del carciofo bianco: due weekend tra gusto, spettacoli e tradizione

di Marisa Fava

Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico campano: la XIV edizione di Bianco Tanagro, la manifestazione dedicata al carciofo bianco della Valle del Tanagro.

L’evento si svolgerà nel centro storico di Auletta, in provincia di Salerno, in due weekend: dal 24 al 26 aprile 2026 e dal 30 aprile al 3 maggio 2026, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra sapori autentici, tradizione e cultura.

Un evento simbolo del territorio

Bianco Tanagro rappresenta ormai una vera istituzione tra gli eventi food della Campania. Grazie all’impegno della Pro Loco e dell’intera comunità locale, la manifestazione continua a crescere, attirando visitatori da tutta la regione e oltre.

«Si tratta ormai di una istituzione tra gli eventi a tema food in Campania, ovviamente grazie all’impegno e alla dedizione della Pro Loco di Auletta e della collaborazione dell’intera comunità locale. Per tutti noi Bianco Tanagro è atteso e quei giorni di festa sono un’occasione per dare stimolo e forza ad un borgo d’entroterra che intende raccontarsi e trattenere i suoi giovani, dando loro speranza nel futuro», ha sottolineato il presidente della Pro Loco Auletta, Giuseppe Lupo.

Degustazioni e Premio Forchetta Verde

Cuore pulsante dell’evento sarà l’area ristoro, dove sarà possibile degustare numerosi piatti a base di carciofo bianco, preparati direttamente dagli agricoltori locali.

Dalla pasta ai risotti, fino alle pizze rustiche e al tradizionale carciofo ripieno, i visitatori potranno partecipare anche alla votazione del Premio Forchetta Verde, assegnato al miglior piatto dell’edizione.

Eventi, spettacoli e cultura

Il programma si presenta ricco e variegato, con un mercatino di prodotti tipici locali e del centro Sud Italia, il Bianco Festival con artisti di strada, spettacoli di musica folk e tradizionale, laboratori, concorsi artistici, visite guidate e numerosi appuntamenti dedicati all’arte e alla cultura.

Ospiti e riconoscimenti

A ricevere il prestigioso Carciofo d’Oro 2026 sarà la showgirl Matilde Brandi, che presiederà anche l’inaugurazione ufficiale prevista per il 25 aprile alle ore 11.

Nel corso degli anni hanno ricevuto il riconoscimento anche Adriana Volpe, Franco Arminio, Giuseppe Calabrese, Giuseppe Manilia e Rino Genovese.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 anche il pizzaiolo Aniello Mele, nominato nuovo Ambasciatore del carciofo bianco.

In programma anche una serie di show cooking condotti dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti, con la partecipazione di diverse Pro Loco del territorio, tra cui Pro Loco Alburni Sicignano, Pro Loco Sant’Arsenio e Pro Loco Il Platano Ricigliano.

Bio Settimana Gastronomica e attività collaterali

Ad anticipare la manifestazione, dal 12 al 22 aprile, sarà la Bio Settimana Gastronomica del carciofo bianco, con menù dedicati nelle attività aderenti. Gli aggiornamenti su indirizzi e proposte saranno disponibili sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.

Spazio anche alle famiglie e ai più piccoli, con giochi antichi, spettacoli e attività dedicate, ma anche a momenti di approfondimento sul mondo dell’agricoltura e della ricerca.

Tra questi, il convegno dedicato alla Rete dei carciofi campani, realizzato in concerto con Rosa Pepe del CREA di Pontecagnano, in programma il 30 aprile alle ore 18.

La novità: Oscar “Aulettesi nel mondo”

Tra le novità di questa edizione c’è il primo Oscar del carciofo bianco “Aulettesi nel mondo”, istituito per rinsaldare il legame con la comunità aulettese fuori dal territorio.

Il riconoscimento sarà consegnato sabato 2 maggio alle ore 18 al professor Vincent Alfred Morrone. L’opera è stata realizzata dal Laboratorio Creta dei maestri Santino Campagna, Francesco Capaldo e Maurizio Della Greca.