30 Marzo 2026 - 11:17

Oroscopo di Paolo Fox oggi 30 marzo 2026: le previsioni segno per segno tra amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di oggi Paolo Fox

🔥 Ariete

Giornata di energia: hai voglia di fare e cambiare. Bene il lavoro, ma evita scelte impulsive. In amore serve chiarezza.

🌱 Toro

Serve concretezza: momento utile per riflettere su progetti e relazioni. In amore cerca stabilità e dialogo.

🌬️ Gemelli

Periodo vivace: idee brillanti e comunicazione vincente. Possibili incontri interessanti per i single.

🌊 Cancro

Più sensibile del solito: attenzione alle emozioni. Nel lavoro meglio prudenza, in amore bisogno di conferme.

🔥 Leone

Cresce la sicurezza: puoi ottenere riconoscimenti. In amore passione e possibilità di nuove conoscenze.

🌱 Vergine

Giornata pratica: risolvi problemi con lucidità. In amore cerchi chiarezza e stabilità.

🌬️ Bilancia

Diplomazia protagonista: mediazioni importanti sul lavoro. In amore torna l’armonia, ma riposati di più.

🌊 Scorpione

Intenso e determinato: difendi le tue idee. In amore emozioni forti, ma evita eccessi di gelosia.

🔥 Sagittario

Voglia di cambiamento: nuove idee e progetti. In amore clima leggero e più divertente.

🌱 Capricorno

Costruzione e concretezza: risultati in arrivo. In amore dimostri con i fatti più che con le parole.

🌬️ Acquario

Hai bisogno di libertà: evita situazioni che ti stanno strette. Nuove opportunità all’orizzonte.

🌊 Pesci

Periodo di crescita: dopo la fatica arrivano segnali positivi. Emozioni profonde e intuizioni forti.