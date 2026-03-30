Oroscopo di Paolo Fox oggi 30 marzo 2026: le previsioni segno per segno tra amore, lavoro e fortuna
🔥 Ariete
Giornata di energia: hai voglia di fare e cambiare. Bene il lavoro, ma evita scelte impulsive. In amore serve chiarezza.
🌱 Toro
Serve concretezza: momento utile per riflettere su progetti e relazioni. In amore cerca stabilità e dialogo.
🌬️ Gemelli
Periodo vivace: idee brillanti e comunicazione vincente. Possibili incontri interessanti per i single.
🌊 Cancro
Più sensibile del solito: attenzione alle emozioni. Nel lavoro meglio prudenza, in amore bisogno di conferme.
🔥 Leone
Cresce la sicurezza: puoi ottenere riconoscimenti. In amore passione e possibilità di nuove conoscenze.
🌱 Vergine
Giornata pratica: risolvi problemi con lucidità. In amore cerchi chiarezza e stabilità.
🌬️ Bilancia
Diplomazia protagonista: mediazioni importanti sul lavoro. In amore torna l’armonia, ma riposati di più.
🌊 Scorpione
Intenso e determinato: difendi le tue idee. In amore emozioni forti, ma evita eccessi di gelosia.
🔥 Sagittario
Voglia di cambiamento: nuove idee e progetti. In amore clima leggero e più divertente.
🌱 Capricorno
Costruzione e concretezza: risultati in arrivo. In amore dimostri con i fatti più che con le parole.
🌬️ Acquario
Hai bisogno di libertà: evita situazioni che ti stanno strette. Nuove opportunità all’orizzonte.
🌊 Pesci
Periodo di crescita: dopo la fatica arrivano segnali positivi. Emozioni profonde e intuizioni forti.