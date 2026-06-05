Salerno, hashish e cocaina in dosi: arrestato un uomo
I Carabinieri hanno rinvenuto droga, 410 euro e materiale per il confezionamento durante un controllo
Salerno, hashish e cocaina in dosi: arrestato un uomo
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un uomo, identificato con le iniziali M.D.S., con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
L’operazione è stata eseguita il 4 giugno durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Il controllo e la perquisizione
Secondo quanto ricostruito, alla vista dei militari l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi, venendo però immediatamente bloccato. La successiva perquisizione personale ha consentito ai Carabinieri di rinvenire hashish e cocaina suddivisi in dosi, occultati all’interno di piccoli contenitori in plastica.
Nella disponibilità dell’uomo è stata trovata anche la somma di 410 euro, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita.
Altra droga trovata in casa
I controlli sono poi proseguiti presso l’abitazione dell’arrestato, dove i militari hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 100 grammi, oltre a materiale ritenuto utile per il confezionamento della droga.
L’uomo è stato quindi arrestato. Come previsto dalla legge, la sua posizione resta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.
ARTICOLO PRECEDENTE
“Note senza confini”, applausi per l’Orchestra del Nicodemi al Teatro di Ateneo
ARTICOLO SUCCESSIVO