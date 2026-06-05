di Marisa Fava

Salerno, hashish e cocaina in dosi: arrestato un uomo

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un uomo, identificato con le iniziali M.D.S., con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione è stata eseguita il 4 giugno durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e la perquisizione

Secondo quanto ricostruito, alla vista dei militari l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi, venendo però immediatamente bloccato. La successiva perquisizione personale ha consentito ai Carabinieri di rinvenire hashish e cocaina suddivisi in dosi, occultati all’interno di piccoli contenitori in plastica.

Nella disponibilità dell’uomo è stata trovata anche la somma di 410 euro, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita.

Altra droga trovata in casa

I controlli sono poi proseguiti presso l’abitazione dell’arrestato, dove i militari hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 100 grammi, oltre a materiale ritenuto utile per il confezionamento della droga.

L’uomo è stato quindi arrestato. Come previsto dalla legge, la sua posizione resta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.