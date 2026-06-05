di Marisa Fava

“Note senza confini”, applausi per l’Orchestra del Nicodemi al Teatro di Ateneo

Grande successo a Fisciano per il concerto di fine anno dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Rubino Nicodemi”. Nella cornice del Teatro di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno, gli studenti dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado hanno portato in scena “Note senza confini”, uno spettacolo capace di unire musica, emozione, inclusione e condivisione.

La serata ha raccolto applausi e una sentita standing ovation da parte del pubblico, confermando il valore di un percorso didattico e artistico costruito durante l’intero anno scolastico con impegno, studio e passione.

Gli studenti protagonisti sul palco

A guidare i giovani musicisti sono stati i docenti dell’indirizzo musicale: la maestra di violino Gloria Farina, il maestro di percussioni Nicola Avossa, curatore degli arrangiamenti eseguiti durante il concerto, il maestro di pianoforte Salvatore Canzolino e il maestro di clarinetto Mauro Rimauro, che ha diretto l’orchestra.

L’evento, fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Lucia Reggiani, ha rappresentato il momento conclusivo di un intenso percorso formativo, valorizzando il talento degli studenti e il ruolo educativo della musica.

Il sostegno delle istituzioni

Fondamentale il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Fisciano, rappresentata dalla Vicesindaca Maria Grazia Farina, e la collaborazione dell’Università degli Studi di Salerno, grazie alla disponibilità del Magnifico Rettore Prof. Virgilio D’Antonio e dell’Ufficio Cerimoniale di Ateneo.

A presentare la serata è stata la Prof.ssa Bianca Trotta, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra entusiasmo, stupore e commozione.

Musica italiana, internazionale e messaggi educativi

Il programma ha alternato grandi successi della musica italiana e internazionale, dal tributo ai Queen ai brani dei Ricchi e Poveri, fino a un coinvolgente medley dance che ha fatto cantare e battere le mani al pubblico.

Il concerto si è concluso sulle note di “Billie Jean” di Michael Jackson, eseguita dall’orchestra e ballata dagli stessi musicisti, in un finale carico di energia e partecipazione.

I risultati dell’anno scolastico

La serata è stata anche l’occasione per ricordare le tante attività e i successi raggiunti dagli studenti del Nicodemi. Tra questi, gli importanti risultati ottenuti nella competizione internazionale di lingua inglese “The Big Challenge”, con Camilla Citro, alunna del primo anno della scuola secondaria di primo grado, ed Elisa Siano, alunna del terzo anno, classificatesi prime a livello regionale nelle rispettive categorie.

Grandi soddisfazioni anche dalla Staffetta di Scrittura Creativa promossa da Bimed: gli alunni della scuola primaria hanno raggiunto la semifinale, mentre tre classi della scuola secondaria di primo grado hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale.

Entusiasmo anche per il progetto “School Movie”, che ha visto gli studenti scrivere e interpretare un cortometraggio insieme a una vera troupe cinematografica.

Le attività proseguono anche dopo la fine dell’anno

Il concerto ha segnato simbolicamente la chiusura dell’anno scolastico, ma l’Istituto “Rubino Nicodemi” non si ferma. Gli studenti che hanno seguito i corsi di preparazione affronteranno gli esami per la certificazione linguistica Trinity, mentre per gli alunni della scuola primaria prenderanno il via percorsi di potenziamento delle competenze in lingua italiana e matematica.

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado proseguiranno anche i laboratori “Mani in Pasta”, dedicato alla lavorazione dell’argilla, e “Si fa Musica”, percorso di approfondimento musicale.

“Note senza confini” ha confermato, ancora una volta, il ruolo centrale della musica come strumento di crescita, inclusione e formazione delle nuove generazioni.