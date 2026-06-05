di Marisa Fava

Battipaglia, sigilli ad area agricola: ipotesi cava abusiva e gestione illecita di rifiuti

I militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Acerno e Giffoni Valle Piana hanno posto sotto sequestro un’area a destinazione agricola di circa 4.000 metri quadrati nel comune di Battipaglia.

L’intervento rientra nelle attività di pattugliamento del territorio finalizzate all’individuazione di discariche abusive e alla tutela ambientale.

Gli scavi e il materiale estratto

Secondo quanto emerso dai controlli, nell’area erano in corso ingenti lavori di sbancamento, con scavi di altezza variabile tra tre e otto metri e prelievo di grossi quantitativi di materiale litoide, in totale difformità rispetto all’autorizzazione.

Il materiale estratto, privo della necessaria caratterizzazione, sarebbe stato trasportato presso una ditta di calcestruzzi. Una circostanza che, secondo i militari, configurerebbe un’attività di cava abusiva oltre a una presunta gestione illecita di rifiuti.

Denunciato il proprietario del terreno

Al termine degli accertamenti è stato deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario del terreno, nonché amministratore della società commerciale presso la quale il materiale estratto illecitamente sarebbe stato trasportato.

Le attività di controllo proseguono nell’ambito delle verifiche a tutela dell’ambiente e del territorio.