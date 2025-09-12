Due salernitani a Siviglia per i Mondiali Militari di scherma: la sciabolatrice Rossella Gregorio e l’arbitro Carlo Avallone

di Redazione ZON

Salerno protagonista a Siviglia 2025

Due salernitani saranno protagonisti ai Campionati del Mondo Militari di scherma “Siviglia 2025”, in programma dal 16 al 20 settembre. Nella delegazione formata dallo Stato Maggiore della Difesa ci saranno la sciabolatrice Rossella Gregorio e l’arbitro Carlo Avallone.

Rossella Gregorio in pedana

Doppio appuntamento per Rossella Gregorio, che sarà in gara nella sciabola femminile sia individualmente che nella prova a squadre, insieme a Rebecca Gargano, Elisabetta Borrelli e Carlotta Fusetti.

L’atleta dei Carabinieri, classe 1990 e cresciuta nel Club Scherma Salerno, tornerà così a rappresentare l’Italia in una kermesse internazionale di prestigio. Nel suo palmarès: due partecipazioni olimpiche (Rio 2016 e Parigi 2024) e ben 14 medaglie vinte con la Nazionale azzurra tra Mondiali ed Europei, tra cui l’oro a squadre al Mondiale di Lipsia 2017.

Carlo Avallone tra i tre arbitri italiani

Sarà invece un’avventura da arbitro per Carlo Avallone, ufficiale di gara salernitano con licenza internazionale nelle armi del fioretto e della spada. È stato scelto per far parte della terna arbitrale italiana con Andrea Caldarulo e Pietro Frezza.

L’ex spadista, cresciuto nella Nedo Nadi Salerno, è da anni apprezzato arbitro a livello nazionale e internazionale. Per lui l’orgoglio e la soddisfazione di dirigere per la prima volta un Mondiale.

Un nuovo riconoscimento per la scherma salernitana

I Mondiali Militari di scherma “Siviglia 2025” vedranno la partecipazione di 17 Paesi. La cerimonia d’apertura è fissata per martedì 16 settembre presso Plaza de San Francisco, mentre gli assalti si disputeranno sulle pedane del Municipal Sports Center San Pablo.

Le presenze di Rossella Gregorio e Carlo Avallone rappresentano un prestigioso riconoscimento per la scherma salernitana, a meno di due mesi dal trionfo di Michele Gallo, oro a squadre ai Mondiali Assoluti di Tbilisi.